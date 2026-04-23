TMW Motta show, ma alla Lazio qualcuno non lo riteneva pronto. E Sarri voleva tenere Mandas

All'indomani dell'impresa della Lazio in Coppa Italia e dei 4 rigori su 5 parati da Edoardo Motta contro l'Atalanta, tutti celebrano il portiere classe 2005, ma è bene anche tornare con la mente a quello che si diceva di lui prima dell'esordio. Impossibile infatti dimenticare come lo staff nutrisse un po' di preoccupazione perché non era sicuro che il 21enne fosse pronto per certi palcoscenici.

Anche Maurizio Sarri, pochi minuti prima del match contro il Sassuolo, non sembrava esserne entusiasta, tant'è che commentò così l'infortunio di Provedel: "È sicuramente un'assenza grave, ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas, ma è arrivato un ragazzo giovane, ha delle qualità e le vedremo in campo". Beh, diciamo che Motta è andato ben oltre le aspettative.

Adesso la Lazio deve decidere che cosa fare con lui, ma è praticamente impossibile immaginare un futuro lontano dalla Capitale, con il suo valore che è già schizzato alle stelle. L'agente chiederà sicuramente molto presto un ritocco dell'ingaggio ed è probabile che ragionamenti del genere verranno fatti presto. Intanto i biancocelesti hanno trovato il titolare per la prossima stagione: dovesse continuare così, immaginare qualcuno che possa scalzarlo a oggi è fantascienza. Nel calcio però tutti si dimenticano di tutto in fretta, quindi servirà proseguire su questa falsariga.