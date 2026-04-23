Juventus, forcing per Alisson: lui apre al ritorno in Italia, ma il Liverpool non lo cede gratis

Mamardashvili non è stato un problema, qualche acciacco muscolare sì. Nel frattempo però Alisson Becker è rimasto punto fermo tra i pali del Liverpool anche questa stagione, con 25 presenze in Premier League (34 tra tutte le competizioni) e 13 clean sheet complessivi. Di recente il club inglese ha azionato l'opzione di rinnovo del contratto fino all'estate del 2027, ma il portiere brasiliano sembra diretto altrove.

Infatti, come riferito dal Corriere dello Sport, la Juventus è in pressing (Spalletti e Chiellini promoter di punta) e dal canto suo l'ex Roma avrebbe aperto all'idea di tornare in Italia. Nonostante le offerte sul tavolo che potrebbero trattenerlo in Premier League. Il legame con la Penisola però è rimasto, mentre preferirebbe scartare l'idea di giocare per un'altra squadra inglese, nel pieno rispetto del Liverpool. Non a caso gioca ad Anfield dal 2018 ormai.

La complicazione più grande per la dirigenza bianconera circa l'affare Alisson riguarda l'anno rimanente di contratto con i Reds. Il club inglese vorrebbe 10-15 milioni per liberare l'estremo difensore quest'estate, divergente dalla preferenza della Juventus che vorrebbe abbassare sensibilmente se non azzerare le cifre per il cartellino. Quanto all'accordo personale per il giocatore, il club piemontese potrebbe garantirgli un contratto di 2-3 anni per uno stipendio da 5-6 milioni l'anno, secondo il quotidiano romano.