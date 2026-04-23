Bologna, la scelta di Italiano entro metà maggio: le richieste per snobbare i corteggiatori

C'è impazienza in casa Bologna per conoscere la decisione di Vincenzo Italiano sul suo futuro. Il club rossoblù, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, vuole sapere se il tecnico 48enne rimarrà in panchina anche senza partecipare a competizioni europee. Con l'obiettivo di tornarci, però, e ricostruendo. Per portare una ventata di cambiamento e potenziamento tecnico nella rosa.

Di certo nel club, dalla dirigenza al presidente Saputo, tutti incrociano le dita affinché Italiano resti all'ombra del Dall'Ara, mentre il contratto recita la scadenza nell'estate del 2027. Per convincerlo a restare, tuttavia, serviranno valide garanzie e nuovi investimenti per ovviare lacune emerse lungo questa stagione nella rosa. Di certo i rumor e gli interessamenti di Milan, Napoli, Roma e Lazio saranno arrivati alle orecchie dell'ex allenatore della Fiorentina, eppure - stando al quotidiano romano - di accordi contrattuali o trattative serie non ce ne sarebbero a questo punto della stagione.

Il valzer delle panchine avverrà in tempi tutt'altro che brevi, ma Italiano dovrà decidere se rispettare la "parola" e continuare per il terzo anno al Bologna. Al momento percepisce uno stipendio da 3 milioni annui, tuttavia qualche dubbio potrebbe sorgere nel momento in cui subentrassero ambizioni superiori. Al momento le sensazioni sembrerebbero indicare una propensione di Italiano a rimanere, anche senza Europa. A patto, però, di ricevere dovute assicurazioni nel breve termine sul mercato. La deadline del club emiliano invece è una risposta entro metà maggio.