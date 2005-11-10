Monza-Atalanta, le probabili formazioni: Kessie torna in panchina. Varela guida i brianzoli

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Monza-Atalanta:

Come arriva il Monza

La squadra di Juric va a caccia della vittoria contro un'Atalanta che non sta certo attraversando un bel momento dal punto di vista dei risultati. Per farlo il tecnico, ex di turno, si affiderà al solito Varela al centro dell'attacco, con Dany Mota e Zeballos, in ballottaggio con Robinson, alle sue spalle. Centrocampo a quattro composto molto probabilmente da Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa e Mangas, mentre davanti a Tornqvist ci saranno Kouadio, Goglichidze e Lucchesi.

Come arriva l'Atalanta

Un anno dopo l'esonero di Juric e un'Atalanta che affronta il Monza in piena crisi di gioco e risultati. Il mister va verso il 4-2-3-1 per la squadra orobica con Carnesecchi in porta; difesa a 4 con Scalvini e un ballottaggio tra Kolasinac e Obric in mezzo mentre sulle fasce testa a testa tra Idele e Zapoacosta a destra mentre a sinistra confermato Bernasconi; a centrocampo oltre a Ederson c'è un testa a testa tra Pasalic e Kessié. Davanti confermati Elmas e De Ketelaere, con Zalewski leggermente favorito rispetto a Rowe. Davanti unica punta Krstovic.