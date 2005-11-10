L'Atalanta vuole blindare Scamacca: l'idea è rinnovare il suo contratto fino al 2030

Gianluca Scamacca è sempre più fondamentale per l'Atalanta e così il club sta lavorando per blindarlo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza della Dea vuole raggiungere in tempi brevi un accordo per prolungare il suo contratto fino al 2030, allungando così di 2 anni l'attuale scadenza presente nell'intesa che rischia di svalutarlo anche sul mercato. Per Sarri è comunque uno dei titolari della sua squadra.

Il mercato non preoccupa

In estate la Roma, prima di prendere Castro dal Bologna, si è fatta avanti e ha tentato di convincerlo a tornare nella Capitale nella squadra in cui era cresciuto. Giuntoli però ha fatto muro e non ha mai aperto a questa eventualità, trattenendolo a Bergamo e facendogli presente che la società puntava su di lui e che il ballottaggio con Krstovic serve solo da stimolo per migliorarsi ulteriormente.