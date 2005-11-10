Due centravanti e uno che vorrebbe esserlo: i tre possibili protagonisti di Atalanta-Venezia

Dopo oltre un mese di apprendistato alla complicata lezione del 4-3-3 di Prof. Maurizio Sarri per l'Atalanta è giunta l'ora di dimostrare di aver saputo trasformare la teoria in pratica contro l'ultima della classe. Il Venezia che arriva alla New Balance Arena è però una squadra ferita e che ha poco da perdere, e per questo molto pericolosa. Ai calciatori lagunari - dopo aver spinto per la conferma di Stroppa in panchina - il compito di cancellare il numero 0 dalla voce 'punti fatti'.

Scamacca rinvigorito dalla cura-Mancini

Finora il testa a testa con Krstovic lo ha quasi sempre vinto, ma ora è il momento per Gianluca Scamacca di salire in cattedra e diventare quel bomber che Maurizio Sarri è sempre riuscito a plasmare nelle sue passate esperienze. Il classe '99 arriva all'appuntamento rinvigorito dalla 'cura Mancini' e dal suo secondo gol con la maglia dell'Italia che gli mancava da quasi tre anni.

Charles De Ketelaere centravanti wannabe

In ritiro con il Belgio Charles De Ketelaere ha dichiarato: "Se mi chiedessero quale sia il mio ruolo, risponderei centravanti". La risposta di Sarri non è tardata ad arrivare e il tecnico toscano, scherzando, ha detto: "Magari lo chiudo in una stanza con Scamacca e Krstovic, poi quello che esce vivo lo metto a fare il centravanti". Il ruolo di CDK sarà un tema che verrà discusso in casa Atalanta, certo, segnasse intanto il primo gol in Serie A avrebbe almeno un argomento a suo favore.

Chi se non Mister 20 milioni Akor Adams?

A parole la squadra ha ribadito il suo totale supporto a Giovanni Stroppa, ora ci saranno però bisogno dei fatti. E in una squadra che ha il disperato bisogno di qualcuno che salga in cattedra per trovare i suoi primi punti, chi se non il più costoso acquisto della storia Akor Adams?