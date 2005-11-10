Villarreal, Renato Veiga: "Giocare alla Juventus è speciale, lì sono stato benissimo"

A soli 23 anni Renato Veiga ha già attraversato mezza Europa, giocando nei massimi campionati di Portogallo, Germania, Svizzera, Inghilterra, Italia e Spagna. Ora il difensore sembra aver trovato maggiore stabilità al Villarreal, dove per la prima volta ha iniziato una seconda stagione consecutiva con lo stesso club. "Qui mi trovo bene. Spero di restare per un po', sono stanco di girare", racconta a La Gazzetta dello Sport il portoghese, che guarda già alla sfida contro il Napoli. Dopo la sconfitta con il Borussia Dortmund nella prima giornata di Champions, Veiga assicura: "Abbiamo cambiato allenatore e rinnovato le ambizioni. È vero che siamo partiti con una sconfitta col Dortmund ma la squadra sta migliorando e siamo pronti a giocare col Napoli".

Renato Veiga ricorda la Juventus: "A Torino sono stato benissimo"

Nel lungo viaggio europeo di Veiga c'è anche la parentesi alla Juventus, vissuta in prestito dal Chelsea: "A Torino sono stato benissimo e giocare per la Juve è qualcosa di speciale. Però la stagione è stata difficile, con il passaggio da Thiago Motta a Igor Tudor". Il portoghese ricorda soprattutto l'amarezza europea: "Alla fine abbiamo ottenuto il quarto posto in campionato, ma peccato per l'eliminazione in Champions col PSV, brucia ancora. All'andata ero titolare e vincemmo 2-1, al ritorno entrai nel finale sotto 2-1 e perdemmo ai supplementari".

Veiga e una Champions ancora da riscattare

Proprio la Champions rappresenta uno degli stimoli principali per il difensore. La vittoria ottenuta con la Juventus contro il PSV resta infatti, come raccontato dallo stesso Veiga, l'unico successo della sua carriera nella competizione: "Purtroppo quella all'esordio è stata la mia unica vittoria in Champions League finora". Anche la scorsa stagione con il Villarreal è stata complicata, con un solo punto conquistato e sette sconfitte, nonostante il suo gol al 90' proprio contro la Juventus. Veiga, però, chiude definitivamente quel capitolo: "Quello è il passato". Adesso l'obiettivo è cambiare marcia, a cominciare dall'appuntamento contro il Napoli.