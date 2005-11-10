Oreggia: "Kolo Muani colpo sbagliato, ma in questa Juve sarebbe dura persino per Haaland"

Vittorio Oreggia dedica il suo editoriale odierno sul Corriere dello Sport alla prestazione della Juventus in casa del Cagliari. Di seguito un estratto del suo intervento all'indomani dell'1-1 firmato da Maldini e Kolo Muani.

L'analisi di Oreggia

"Più che condannata a vincere, come ha raccontato Luciano Spalletti nella consueta omelia del sabato, la Juventus si è vista costretta a non perdere e a ripensare se stessa. Il pareggio di Cagliari, ancorché stretto per l’assalto finale, non può essere letto con la lente del buonismo ma può produrre indicazioni importanti per il futuro. Serve a definire, cioè, cosa bisogna fare e, soprattutto, cosa non bisogna non fare. La Juventus costruisce poco e, quando ci riesce, spreca tanto. Nove gol in sei partite sono una miseria per chi vorrebbe puntare allo scudetto o anche solo alla Champions", ha esordito il giornalista.

Poi, un commento su Kolo Muani e le tante perplessità sul suo conto, nonostante il gol segnato in Sardegna: "Il pareggio lo ha confezionato Kolo Muani e verrebbe da stappare champagne per l’epifania del francese, non fosse che è stato tra i peggiori in campo, si è divorato il raddoppio e quindi la vittoria quando il Cagliari era ormai sulle ginocchia. La sensazione che, nonostante la rete, sia un acquisto sbagliato e strapagato sta prendendo il sopravvento su qualsiasi altra considerazione, anche se immaginiamo che sarebbe complicato persino per Haaland o Mbappé fare bella figura con la maglia bianconera".