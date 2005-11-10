Quel segnale che Mancini non può ignorare: alla prima da titolare, subito gol di Scamacca

Sono molti gli aspetti di commento lasciati in dote dalle prime quattro partite ufficiali del Mancini-bis sulla panchina della Nazionale italiana. Tra questi, anche la gestione dei centravanti, che come vi abbiamo raccontato ha visto Moise Kean venir impiegato in maniera differente rispetto al ruolo da punta che di solito gli compete, allargato sulle fasce dell'attacco per fare posto ad altri.

Scamacca come vice-Pio

Per primo c'è ovviamente Pio Esposito, il nuovo centro del mondo degli Azzurri. L'uomo designato ad essere il centravanti titolare, sul quale poggiare le speranze del futuro certamente, ma anche e soprattutto quelle del presente, ma non l'unico sul quale può fare affidamento Mancini. Sì, perché il ct ha ricevuto ieri sera anche una risposta last second da Gianluca Scamacca, che dovrà tenere in considerazione.

Il gol alla prima da titolare

Al Dall'Ara, in Italia-Turchia 3-1, infatti Scamacca è riuscito a lasciare il suo segno, sfruttando la prima occasione da titolare che gli ha concesso Mancini. Dopo essere rimasto a guardare i compagni nella sconfitta con il Belgio, infatti, la punta dell'Atalanta ha vissuto due brevi subentri (da 15 e 1 minuto) nelle successive sfide con Turchia e Francia, fino alla chance da titolare. Subito sfruttata, con la rete che ha aperto le danze sul tabellino. Un segnale di presenza mentale che la guida del gruppo azzurro senz'altro non potrà ignorare.