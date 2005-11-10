Catanzaro, il futuro di Gorgone appeso a un filo: anche D'Angelo e Viali per il post

Giornata campale quella di oggi in casa Catanzaro dopo la sconfitta interna per 3-1 contro il Mantova che ha messo a serio rischio la panchina di Giorgio Gorgone chiamato in estate per prendere il posto di Alberto Aquilani e protagonista di una partenza in salita con solo tre punti conquistati e ben cinque sconfitte in sei gare.

Tre i nomi dei possibili sostituti

Le riflessioni iniziate ieri dovrebbero concludersi a breve, come spiegato anche dal direttore sportivo Ciro Polito a caldo, con Gorgone che sembra molto vicino all’esonero e tre nomi che si stagliano come possibili sostituti. Il primo, emerso già nelle passate ore, è quello di Michele Mignani, ma non è il solo. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport anche Luca D’Angelo, reduce dall’esperienza allo Spezia, e William Viali, lo scorso anno per un breve periodo al Catania, sono in corsa per la panchina giallorossa.

Le parole di Polito

“Non ci piace ragionare di impeto ma una cosa è certa, ci sono delle valutazioni se proseguire con Gorgone, sicuramente è una persona straordinaria, gode della nostra fiducia, ma ci prendiamo la serata per riflettere. - sono state le parole del ds Polito ieri sera - Quella di oggi (ieri NdR) è stata davvero una bruttissima sconfitta sotto tutti gli aspetti. Ripeto, questa serata servirà per confrontarci ed arrivare con la serenità di tutti alla giusta decisione per il bene del Catanzaro”.