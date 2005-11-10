Atalanta, partenza super per Scamacca. E il club lavora per rinnovare il contratto

Gianluca Scamacca è ripartito forte. Il centravanti dell'Atalanta ha già segnato tre gol in questo avvio di stagione, uno per competizione e tutti senza rigori: un rendimento che conferma la centralità dell'attaccante nel progetto nerazzurro.

I numeri raccontano un attaccante già decisivo. Scamacca ha trovato la rete contro Hapoel Tel Aviv, Cagliari e Turchia, lasciando il segno in tutte le competizioni affrontate finora. Maurizio Sarri si aspetta ora continuità e concretezza, qualità necessarie per dare una svolta alla stagione dell'Atalanta.

Atalanta, Scamacca al centro del progetto: si tratta per il rinnovo

Proprio il rendimento dell'attaccante rafforza la convinzione dell'Atalanta di voler puntare su di lui a lungo termine. Il club ha già avviato i contatti con l'entourage di Scamacca per prolungare il contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2028.

La Dea vuole muoversi con largo anticipo e ritoccare l'accordo, seguendo la stessa strategia adottata recentemente con altri giocatori importanti della rosa. A gennaio Scamacca compirà 28 anni ed è considerato nel pieno della maturità calcistica.

Dopo il grave infortunio della stagione 2024-25, l'attaccante ha ritrovato continuità e fiducia. L'Atalanta continua a credere fortemente nelle sue qualità e lo considera un centravanti di primo livello. Il rinnovo rappresenterebbe quindi un ulteriore segnale della volontà del club di costruire il futuro anche attorno a Scamacca. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.