Lookman saluta l'Atalanta. L'Eco di Bergamo in apertura: "L'attaccante va all'Atlético Madrid"

"Lookman ufficiale all'Atlético Madrid". Titola così in prima pagina L'Eco di Bergamo, che si concentra sul mercato in uscita dell'Atalanta. La Dea infatti ha completato la cessione del nigeriano agli spagnoli, che hanno versato 35 milioni di euro più 5 di bonus nelle casse nerazzurre. Un trasferimento a titolo definitivo per Lookman, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2030 con un ingaggio da 6.5 milioni più bonus.

Si chiude quindi dopo tre stagioni e mezzo l'avventura a Bergamo del nigeriano, eroe della finale di Europa League conquistata a maggio 2024. Lookman saluta l'Atalanta dopo 137 partite, condite da 55 gol e 27 assist totali. Non si tratta dell'unica cessione formalizzata dall'Atalanta, che ha girato Maldini e Brescianini rispettivamente in prestito a Lazio e Fiorentina. Un solo rinforzo di spessore invece per la Dea, che si è assicurato proprio Raspadori dall'Atlético.

L'attaccante si è già ritagliato uno spazio a Bergamo, dove Palladino l'ha subito lanciato come titolare. Scongiurata invece la partenza di Sulemana, che rimarrà a disposizione dell'allenatore atalantino almeno fino al termine della stagione. La Dea, una volta archiviato il mercato, riprenderà la propria rincorsa all'Europa. Dopo il pari di Como, il percorso dell'Atalanta si intreccerà con quello della Cremonese, attesa a Bergamo nel posticipo previsto lunedì sera.