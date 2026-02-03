Mercato in tono minore in Premier. Si guarda al futuro, un acquisto per luglio il 2° più caro

Come era facile aspettarsi, la Premier League è il campionato nel quale si è speso di più nonostante gennaio 2026 non passerà certamente alla storia come la finestra di mercato più spettacolare. La regina è il Manchester City che sta già traendo beneficio dall'arrivo di Antoine Semenyo, autore di 4 reti in 5 partite. È il ghanese il giocatore più caro di questa sessione ma i fatti dicono che si tratta di 72 milioni ben spesi.

Clamorosamente, al secondo posto troviamo un acquisto che sarà effettivo dal 1° luglio. Il Liverpool infatti ha deciso di giocare d'anticipo strappando alla concorrenza il nazionale Under 21 francese Jérémy Jacquet.

Crystal Palace che ha recitato un ruolo da protagonista: perso Guehi, i londinesi stavano per cedere un altro pezzo da novanta come Mateta e nonostante la mancata partenza di quest'ultimo hanno stabilito il record di spesa del club per un giocatore, spendendo quasi 50 milioni per l'ex milanista Strand Larsen.

Complessivamente è il Crystal Palace ad aver speso di più con un saldo di -66.70 tra entrate e uscite mentre il Wolverhampton ha un bilancio positivo di 40.6 milioni ed è il club di Premier League con un attivo più importante. Questa invece è la Top 10 dei trasferimenti, nel dettaglio:

1. Antoine Semenyo

Dal Bournemouth al Manchester City

72 milioni

2. Jérémy Jacquet

Dal Rennes al Liverpool, dal 1° luglio

63.6 milioni

3. Jorgen Strand Larsen

Dal Wolverhampton al Crystal Palace

49.7 milioni

4. Brennan Johnson

Dal Tottenham al Crystal Palace

40 milioni

5. Conor Gallagher

Dall'Atlético Madrid al Tottenham

40 milioni

6. Oscar Bobb

Dal Manchester City al Fulham

31.2 milioni

7. Taty Castellanos

Dalla Lazio al West Ham

29 milioni

8. Rayan

Dal Vasco da Gama al Bournemouth

28.5 milioni

9. Marc Guehi

Dal Crystal Palace al Manchester City

23 milioni

9. Pablo

Dal Gil Vicente al West Ham

23 milioni