Koke: "Arsenal? Come un primo appuntamento, nodo allo stomaco che poi svanisce"

In vista della semifinale di andata di Champions League contro l’Arsenal, Koke, ha raccontato sensazioni, aspettative e stato d’animo alla vigilia di una delle partite più importanti della stagione. Il centrocampista e capitano dell'Atletico Madrid ha descritto l’attesa come un mix di emozione e tensione, paragonando l’approccio al match a quello di una "primo appuntamento": un momento carico di aspettative, in cui "si avverte un nodo allo stomaco" e l’adrenalina cresce, ma che poi lascia spazio alla concentrazione una volta in campo. "Quando arrivi al riscaldamento passa tutto", ha spiegato, sottolineando come la chiave sia mantenere la calma per affrontare una gara di questo livello.

Sul piano tecnico, Koke ha evidenziato l’importanza dell’equilibrio tra intensità e lucidità, soprattutto in una sfida che si preannuncia decisa dai dettagli: "Il livello delle squadre è altissimo, serve attenzione costante e testa fredda per capire quando attaccare e quando difendere". Lo spagnolo non nasconde l’importanza della competizione, ma respinge l’idea che possa essere la sua "ultima occasione" per vincere la Champions. "La sto vivendo con grande piacere, non capita tutti gli anni di giocare una semifinale", ha affermato, mostrando entusiasmo e serenità.

Un pensiero è andato anche a Antoine Griezmann, che a fine stagione lascerà la Spagna: "Se potesse lasciare con una Champions sarebbe incredibile per tutti, ma la motivazione resta la stessa: vogliamo il massimo, e il massimo è la Champions".