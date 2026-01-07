Jan Oblak, sei volte miglior portiere della Liga. Meglio di tutti, anche di Victor Valdes

È l'unico ad avere vinto sei trofei Zamora nel corso della sua carriera. È Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid, capace di vincerne un altro qualche settimana fa, sopravanzando Ramallets e Victor Valdes, guardando tutti dall'alto. Ed è straordinario considerando che il Real Madrid ha un mostro sacro come Thibaut Courtois.

Non è nemmeno particolarmente scaramantico, il portiere sloveno. "Scommetto il mio abbonamento dell’Atlético che nessuno raggiungerà sei Zamora - ha detto nel momento di ritirare il premio - Prima di tutto grazie a tutti, è molto bello ma spero di non fermarmi a sei, ne voglio vincere un altro. Tutta la mia squadra influenza questo trofeo, non sei mai il meno battuto da solo, tutti mi aiutano, è un titolo collettivo, non individuale". I record sono fatti per essere battuti e perdere l'abbonamento della propria squadra del cuore è un attimo.

Scherzi a parte, Oblak è da più di dieci anni il portiere dell'Atletico, preso dal Benfica dove era diventato titolare nell'ultimo periodo della sua permanenza - durata in realtà un solo anno vincendo campionato e coppa - per poi prendere il posto di Moya nell'ultimo periodo della stagione dei Colchoneros, non uscendo più. Una Liga, un'Europa League e, appunto, sei Zamora. Oggi Jan Oblak compie 33 anni.