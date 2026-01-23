Oblak nel club dei 100: è il sesto portiere per presenze nella storia della Champions

Jan Oblak ha scritto da tempo il suo nome nella storia della Champions League, con prestazioni memorabili sui palcoscenici più prestigiosi d’Europa: dall’Allianz Arena ad Anfield, passando per Camp Nou e Santiago Bernabéu. Ma la sua leggenda continua a crescere. A Istanbul, il portiere sloveno ha raggiunto quota 100 presenze nella massima competizione europea, tutte con la maglia dell’Atlético Madrid.

Un traguardo di enorme valore: Oblak è il primo calciatore sloveno a riuscirci ed entra in un club ristrettissimo composto da appena 62 giocatori nella storia della Champions. Tra questi, solo cinque portieri avevano già toccato la tripla cifra: Iker Casillas (177), Manuel Neuer (157), Gianluigi Buffon (124), Petr Čech (111) e Víctor Valdés (106).

Oblak ha mantenuto la porta inviolata in 37 partite di Champions, quinto miglior portiere di sempre in questa statistica. Un numero che però non si è arricchito in questa stagione, nella quale ha sempre subito almeno una rete, pagando anche una fase di fragilità difensiva della squadra, evidente soprattutto nelle pesanti trasferte contro Liverpool e Arsenal.