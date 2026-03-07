Liga, Nico Gonzalez trascina l'Atletico Madrid: 3-2 alla Real Sociead e terzo posto al sicuro
Successo importante per l'Atletico Madrid, che mettono al sicuro il terzo posto e di fatto blindano la zona Champions. I colchoneros si impongono per 3-2 al Riyadh Air Metropolitano, consolidando il buon momento di forma e mantenendo viva la pressione sulle prime due, anche se i dieci punti di distacco dal Barcellona sembrano davvero incolmabili. Nico González è stato il grande protagonista della gara, con una doppietta decisiva: Sorloth apre le marcature nel primo tempo, poi si scatena l'argentino, che sigla 2-1 e 3-2 nella ripresa, rispondendo alle reti ospiti. La Real Sociedad era riuscita a pareggiare due volte con Soler e Oyarzabal, ma l'Atlético ha spinto fino alla fine, vincendo una partita intensa e spettacolare.
Venerdì 6 marzo
Celta Vigo - Real Madrid 1-2
Sabato 7 marzo
Osasuna - Mallorca 2-2
Levante - Girona ore 1-1
Atletico Madrid - Real Sociedad 3-2
21.00 Athletic Club - Barcellona
Domenica 8 marzo
14.00 Villarreal - Elche
16.15 Getafe - Real Betis
18.30 Siviglia - Rayo Vallecano
21.00 Valencia - Alaves
Lunedì 9 marzo
21.00 Espanyol - Real Oviedo
La classifica aggiornato della Liga:
Barcellona — 64 punti (26 partite giocate)
Real Madrid — 63 (27)
Atlético Madrid — 54 (27)
Villarreal — 51 (26)
Betis — 43 (26)
Celta Vigo — 40 (27)
Espanyol — 36 (26)
Real Sociedad — 35 (26)
Atletico Bilbao — 35 (26)
Osasuna — 34 (27)
Getafe — 32 (26)
Girona — 31 (27)
Rayo Vallecano — 30 (26)
Siviglia — 30 (26)
Valencia — 29 (26)
Alavés — 27 (26)
Elche — 26 (26)
Mallorca — 25 (27)
Levante — 22 (27)
Real Oviedo — 17 (26)