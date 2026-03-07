Liga, Nico Gonzalez trascina l'Atletico Madrid: 3-2 alla Real Sociead e terzo posto al sicuro

Successo importante per l'Atletico Madrid, che mettono al sicuro il terzo posto e di fatto blindano la zona Champions. I colchoneros si impongono per 3-2 al Riyadh Air Metropolitano, consolidando il buon momento di forma e mantenendo viva la pressione sulle prime due, anche se i dieci punti di distacco dal Barcellona sembrano davvero incolmabili. Nico González è stato il grande protagonista della gara, con una doppietta decisiva: Sorloth apre le marcature nel primo tempo, poi si scatena l'argentino, che sigla 2-1 e 3-2 nella ripresa, rispondendo alle reti ospiti. La Real Sociedad era riuscita a pareggiare due volte con Soler e Oyarzabal, ma l'Atlético ha spinto fino alla fine, vincendo una partita intensa e spettacolare.

Venerdì 6 marzo

Celta Vigo - Real Madrid 1-2

Sabato 7 marzo

Osasuna - Mallorca 2-2

Levante - Girona ore 1-1

Atletico Madrid - Real Sociedad 3-2

21.00 Athletic Club - Barcellona

Domenica 8 marzo

14.00 Villarreal - Elche

16.15 Getafe - Real Betis

18.30 Siviglia - Rayo Vallecano

21.00 Valencia - Alaves

Lunedì 9 marzo

21.00 Espanyol - Real Oviedo

La classifica aggiornato della Liga:

Barcellona — 64 punti (26 partite giocate)

Real Madrid — 63 (27)

Atlético Madrid — 54 (27)

Villarreal — 51 (26)

Betis — 43 (26)

Celta Vigo — 40 (27)

Espanyol — 36 (26)

Real Sociedad — 35 (26)

Atletico Bilbao — 35 (26)

Osasuna — 34 (27)

Getafe — 32 (26)

Girona — 31 (27)

Rayo Vallecano — 30 (26)

Siviglia — 30 (26)

Valencia — 29 (26)

Alavés — 27 (26)

Elche — 26 (26)

Mallorca — 25 (27)

Levante — 22 (27)

Real Oviedo — 17 (26)