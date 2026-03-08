Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atletico Madrid, Simeone su Nico Gonzalez: "Contento per lui, cercavamo questa energia"

Atletico Madrid, Simeone su Nico Gonzalez: "Contento per lui, cercavamo questa energia"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:41Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Con il successo per 3-2 ottenuto ieri in Liga ai danni della Real Sociedad, l'Atletico Madrid ha fatto le prove generali della finale di Coppa del Re in programma sempre contro i baschi il 18 aprile. Ha comunque piena sul campionato Diego Simeone, come confermano le sue dichiarazioni post partita riportate da Marca: "Non la paragonerei alla finale. Abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare oggi, sono molto contento. La partita è stata molto buona, abbiamo pressato nella loro metà campo per tutti i 90 minuti. Il numero di occasioni che abbiamo creato, oltre ai tre gol che abbiamo segnato, è impressionante. Sono molto soddisfatto anche dell'impatto dei giocatori entrati dalla panchina".

Nico Gonzalez grande protagonista con una doppietta: "Sono contento per Nico. Stava cercando di riprendersi da molto tempo. Sembrava che fosse all'Atlético Madrid da una vita, poi si è infortunato e finora non è riuscito a darci quello di cui è capace. Questa energia è l'energia del giocatore che cercavamo".

Due parole anche su Griezmann, autore dell'assist per uno dei 3 gol di ieri sera e dal futuro in biancorosso ancora tutto da scrivere: "A proposito di Griezmann: è un punto di svolta, estremamente importante per noi. Speriamo che continui a darci tutto ciò che vuole. Futuro? Queste cose vanno meglio quando il giocatore parla e spiega cosa intende veramente. Voglio molto bene a lui e alla sua famiglia... E sarà lui a decidere quando ha bisogno di commentare qualcosa".

