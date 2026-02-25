Roma, Celik osservato speciale contro la Juve: rinnovo lontano, bianconeri in agguato

Manca sempre meno all’attesissima sfida tra Roma e Juventus, un incrocio che può indirizzare in maniera decisa la corsa alla prossima Champions League. All’Olimpico non sarà soltanto una partita da tre punti, ma anche un possibile crocevia di mercato. Sotto la lente d’ingrandimento finirà infatti Zeki Celik, osservato speciale di una serata che potrebbe pesare anche sul suo futuro.

Il contratto dell’esterno turco è in scadenza il 30 giugno e, al momento, il rinnovo appare lontano. La distanza tra domanda e offerta è netta: la Roma non intende spingersi oltre i 2,5 milioni di euro a stagione, mentre l’entourage del calciatore continua a chiederne circa 4. Una richiesta considerata eccessiva dal club giallorosso, che teme anche un potenziale effetto domino all’interno dello spogliatoio, con possibili richieste al rialzo da parte di altri elementi della rosa.

Nonostante la distanza tra le parti fuori dal campo, Gian Piero Gasperini non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui: Celik è il titolare inamovibile sulla fascia destra e lo sarà, salvo sorprese, anche contro la Juventus. Proprio i bianconeri hanno messo gli occhi sul classe 1997, considerandolo una ghiotta opportunità a parametro zero. Nei giorni scorsi si era parlato addirittura di un accordo già raggiunto con il club torinese, indiscrezione prontamente smentita dall’entourage del giocatore.

La concorrenza in Europa non manca, ma la Juventus resta vigile per affondare il colpo. E allora la sfida dell’Olimpico assume contorni ancora più intriganti: novanta minuti in cui Celik giocherà per la Roma, ma con addosso anche lo sguardo interessato del suo possibile futuro. Per lui, sarà sicuramente un bel banco di prova emotivo e professionale, ma anche l’occasione per ricordare a tutti - Roma e Juventus comprese - quanto possa essere decisivo il suo presente.