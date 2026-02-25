Chivu saluta la Champions League ai playoff, QS titola: "Incubo Inter, addio Europa"

"Incubo Inter, addio Europa". È questo il titolo proposto in prima pagina da QS dopo la bruciante e precoce eliminazione dell'Inter dalla Champions League. Dopo il 3-1 incassato in Norvegia, i nerazzurri non riescono a ribaltare il risultato e vengono sconfitti 2-1 anche a San Siro: "Champions, il Bodo sbanca San Siro (1-2): Chivu out ai playoff".

Questa sera toccherà alla Juventus e all'Atalanta provare l'impresa contro il Borussia Dortmund: "Juve, servono talento e cuore per ribaltare il Galatasaray. La Dea ci crede. Una missione ancora possibile col Borussia".

Nel taglio basso si parla invece del Milan e del problema del gol: "Diavolo 'spuntato'. Quanto manca un vero bomber".



"C'è amarezza per la sconfitta - ha detto ieri Cristian Chivu in conferenza stampa -. Abbiamo cercato di sbloccarla in tutti i modi, avessimo segnato l'1-0 avremmo messo in difficoltà un avversario che ha difeso con un blocco stretto chiudendo bene gli spazi. Nella ripresa abbiamo perso energie e abbiamo commesso l'errore che ci è costato il gol. Poi abbiamo perso le distanze e abbiamo preso il secondo gol. Bisogna fare i complimenti all'avversario. La Champions ha tanta competitività, ci sono squadre che se arrivano a questo punto qualcosa hanno. Lo hanno fatto vedere a Dortmund, con l'Aletico, col City e con noi. Approfittano del fatto che non giocano e hanno molte più energie di chi gioca ogni tre giorni ma non è una scusante. Potevamo fare meglio in Norvegia e stasera (ieri, ndr), non è andata come volevamo ma il calcio è così. Bisogna accettarlo, ci hanno battuti due volte e bisogna rendere loro i meriti perché sono stati più bravi".