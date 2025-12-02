Ausilio chiude il mercato dell'Inter a un mese dal via. Ma Frattesi gioca troppo poco

"Siamo convinti che le operazioni vadano fatte nel modo giusto durante il mercato estivo, perché l’allenatore deve avere tempo per conoscere e aspettare alcuni giocatori. A gennaio questo tempo non c’è”. Piero Ausilio ha smontato in partenza qualsiasi ragionamento sull’inverno dell’Inter. Il direttore sportivo nerazzurro, a un mese esatto dall’apertura del calciomercato di riparazione - via alle danze il 2 gennaio -, ha ribadito la filosofia del club di viale della Liberazione, che negli anni molto raramente ha puntato su questa finestra di trasferimenti: “A gennaio è complicato perché non c’è tempo per inserire i nuovi giocatori, e non sentiamo la necessità di intervenire: riteniamo di avere una rosa completa e competitiva per tutti i nostri obiettivi".

Il possibile mercato in uscita. Nessuna bugia bianca, per una volta. Tra rendimento e progettualità - a gennaio l’Inter di solito programma la stagione successiva, al massimo - c’è da dare credito alle dichiarazioni di Ausilio. Ciò non toglie che, fra opportunità e necessità, qualche spiraglio per eventuali operazioni potrebbe comunque aprirsi. In uscita è per esempio il caso di Davide Frattesi: a oggi, l’intenzione del centrocampista romano è di giocarsi le proprie carte fino alla fine, ma finora ha avuto pochissime occasioni per farlo. Potrebbe accadere domani in Coppa Italia, ma il minutaggio recente dell’ex Sassuolo è così risicato da non poter escludere svolte. Nel caso, il Napoli, che ha bisogno di rinforzi in quel settore del campo, è alla finestra. È sicuramente in uscita, con una posizione ben diversa, Tomas Palacios: il difensore argentino, attualmente infortunato, è ai margini. C’è da capire se accetterà alcune delle squadre che si sono affacciate per lui nelle ultime settimane. La gara con il Venezia di domani darà anche delle risposte su Josep Martinez, se lo spagnolo come sembra tornerà titolare: quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, e a oggi non vi sono indicazioni su eventuali necessità, però la sua situazione resta psicologicamente delicata e Chivu ha comunque bisogno di un secondo portiere affidabile.

Il possibile mercato in entrata. A proposito di garanzie: sulla destra Darmian, in teoria jolly da braccetto o laterale, non c’è mai stato. Il rientro è vicino, ma anche in questo caso servono conferme, per quanto a destra le coppie (Akanji/Bisseck e Dumfries/Luis Henrique o Andy Diouf) siano comunque coperte. Situazione da monitorare. Se partisse Frattesi, al netto della crescita dello stesso Diouf, l'Inter potrebbe tornare sul mercato per un centrocampista. Allo stato attuale, però, Ausilio non dovrebbe aver fatto pretattica.