Esclusiva TMW Avramov fiducioso: "La Fiorentina ne verrà fuori con Vanoli: è l'uomo giusto"

L'ex estremo difensore della Fiorentina e del Cagliari - fra le altre - Vlada Avramov, oggi allenatore dei portieri all'Al-Okhdood in Saudi Pro League, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlare di alcuni temi caldi della Serie A.

Conosci bene Firenze: ti stupisce vedere la Fiorentina ultima?

"Firenze e la Fiorentina non meritano l'ultimo posto in classifica, ma con questa squadra e qualche nuovo acquisto si troverà sicuramente nelle zone tranquille della classifica nei prossimi mesi, non ho dubbi".

Hai condiviso lo spogliatoio con Vanoli in passato: è l'uomo giusto per risollevare la Fiorentina?

"Con il cambio di allenatore anche la squadra si sveglierà secondo me. E comunque sì, penso che Vanoli sia l'uomo giusto per questo momento difficile dei viola".

Il tuo connazionale Milinkovic-Savic in questo momento è il più decisivo in Serie A? Ti sorprende il suo impatto al Napoli?

"Milinkovic-Savic lo volevo prendere quando sono stato allenatore dei portieri al Brescia. Lo conosco bene, per questo non mi sorprende il suo impatto al Napoli. Per me è il miglior portiere serbo".

A proposito di Serbia: Aleksandar Stankovic ha esordito da titolare. Lo vedi tornare all'Inter (che ha la recompra) in futuro?

"Stankovic ha giocato benissimo in nazionale contro l'Albania, credo sia stato il migliore in campo in quella partita. È giovane, ha le potenzialità per fare bene come il padre Dejan".

Lo Scudetto chi lo vincerà quest'anno?

"Spero che lo Scudetto lo possa vincere l'Inter, anche perché il mio amico Kolarov è il vice allenatore".