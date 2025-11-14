TMW Super Milinkovic-Savic a Napoli, Avramov: "Lo volevo al Brescia. E in Serbia è lui il top"

L'ex estremo difensore della Fiorentina e del Cagliari - fra le altre - Vlada Avramov, oggi allenatore dei portieri all'Al-Okhdood in Saudi Pro League, nel corso dell'intervista rilasciata alla redazione di TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche del connazionale Vanja Milinkovic-Savic.

Arrivato al Napoli, l'ex Torino si è subito imposto come protagonista, risultando decisivo con le sue parate e in particolare con due calci di rigore decisivi fermati nelle ultime settimane prima contro il Lecce e poi contro il Como.

Parlando di lui, Avramov ha svelato un retroscena di mercato che riguarda il periodo in cui lavorava nello staff del Brescia, nella stagione 2018/19. Al tempo Milinkovic-Savic dal Torino era andato a giocare in prestito alla SPAL.

Queste le sue parole: "Milinkovic-Savic lo volevo prendere quando sono stato allenatore dei portieri al Brescia. Lo conosco bene, per questo non mi sorprende il suo impatto al Napoli".

In aggiunta, manda un messaggio anche alla Nazionale serba, dove il titolare designato da tempo è Predrag Rajković dell'Al-Ittihad: "Per me è il miglior portiere serbo", ha spiegato Avramov. Negli ultimi mesi l'estremo difensore del Napoli ha giocato solamente nell'amichevole dei suoi contro l'Austria, a giugno 2024, per poi essere convocato per gli Europei, dove è rimasto in panchina nelle partite del girone, per poi rimanere ai margini.