Baiano: "La Fiorentina non ha equilibrio. Manca sostanza in mezzo, un interditore alla Gattuso"

Per parlare del momento della Fiorentina, ai microfoni di Radio FirenzeViola è intervenuto l'ex attaccante dei gigliati Francesco Baiano. Queste le sue parole: "Vedo una squadra che non riesce a ingranare ma è una cosa che dura da inizio anno. Per mettere la testa fuori dall'acqua servirebbero tanti risultati utili di fila... per questo penso ci sarà da soffrire fino alla fine. Questa squadra non ha equilibrio: prima giocava a 3 in difesa e prendeva due gol a partita, ora gioca a quattro e le cose non sono cambiate. Se un reparto fa acqua da tutte le parti non è colpa di un solo reparto. A me pare che a questa squadra manchi uno che dia sostanza in mezzo al campo, un vero interditore. Un Gattuso, tanto per fare un esempio. Fagioli avrebbe bisogno di giocare accanto a un centrocampista fisico. Mi aspettavo che arrivasse un giocatore del genere dal mercato".

In attacco, se non altro, Solomon ha iniziato a ingranare...

"Una rondine non fa primavera, mi aspetto che dia continuità a queste prestazioni. Si vede che ha giocato nel calcio vero e in un club come il Tottenham. Si è inserito abbastanza in fretta, si vede che ha numeri e colpi importanti. Tutti però, come lui, devono alzare l'asticella per provare a salvarti".

Intanto Kean è tornato al gol...

"Moise è indispensabile per questa squadra, che si faccia i capelli rossi o biondi".