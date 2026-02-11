Bologna, Italiano: "Testa ad Europa e campionato, ripartiamo dalla prova di oggi"

Il mister del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il ko ai rigori contro la Lazio nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Qualche problemino in difesa continuate ad averlo.

"Per me l'unica disattenzione oggi è stata quella del gol, dove potevamo fare meglio. L'unica sbavatura la paghiamo cara. Secondo me abbiamo fatto un'ottima partita: dispiace perché l'abbiamo approcciata benissimo e giocata bene contro una squadra in grande forma. Peccato, dispiace".

Energia da trasferire in Europa e in campionato.

"Cercheremo di arrivare ad aprile dentro a qualche competizione. Siamo ancora in Europa League, su quella dobbiamo puntare in questo finale di stagione".

Cosa dirai domani ai tuoi ragazzi?

"Avevamo questo tricolore sul petto, cerchi di arrivare fino in fondo e penso che la prestazione l'abbia dimostrato anche se non è facile alzare il trofeo ogni anno. Tutti arrivati a questo punto, cercano di arrivare in finale. Purtroppo usciamo, ma a testa alta. Ogni tre giorni non puoi deprimerti o esaltarti: il mood ormai è metabolizzato, da domani penseremo alla partita di campionato. Abbiamo perso punti dalle prime, dobbiamo cercare di reagire".

Cosa aveva il Bologna dell'anno scorso che non ha quest'anno?

"Cosa c'era al Bologna di un mese e mezzo fa insieme a quello dell'anno scorso. Abbiamo perso concretezza davanti e compattezza dietro. Abbiamo ancora il tempo per tornare quelli di un mese e mezzo fa. Anche questa prestazione rispetto alle altre è molto positiva, dobbiamo ripartire da qui per il finale di stagione".