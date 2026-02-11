Lazio, filtra cauto ottimismo in merito alle condizioni di Pedro dopo l'infortunio
La sfida di Coppa Italia fra Bologna e Lazio ha regalato il pass per le semifinali della competizione alla squadra di Maurizio Sarri, anche se dalla serata del Dall'Ara non mancano le note stonate.
Una è quella legata all'infortunio di Pedro, attaccante spagnolo uscito per infortunio a fine primo tempo e spostatosi in ospedale per accertamenti. Da quanto filtra da ambienti biancocelesti, le prime indiscrezioni portano a credere ad un cauto ottimismo, con l'ex Barcellona che sembrerebbe aver accusato solo una forte distorsione alla caviglia, scongiurando la frattura. "E' ancora in ospedale, da una prima analisi sembrerebbero escluse fratture", ha confermato Sarri.
Per quanto riguarda il Bologna, Nikola Moro è stato sostituito per una contusione al costato, mentre per Lucumì si è trattato solo di crampi.