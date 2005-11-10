Balerdi non è Baresi e a Old Trafford si è visto. L'errore che non ti aspetti per l'incubo della Roma

Parliamoci subito molto chiaramente. Fino al minuto numero 83 della sfida di Old Trafford contro il Manchester United Leonardo Balerdi era stato uno dei migliori in campo della Roma. Partendo da questo presupposto è impossibile però poi non pensare a quello che è successo dall'83' in poi, con un liscio degno di essere riproposto da Mai Dire Gol che ha dato il La alla rimonta clamorosa del Manchester United. Un errore tanto decisivo quanto inaspettato da un giocatore che, lo ripetiamo, aveva fino a quel momento fatto una grande partita.

Torna di moda il paragone con Baresi

A pesare ancora di più, in una serata da dimenticare, è quel paragone che Gian Piero Gasperini aveva fatto alcune settimane fa, quello tra il centrale argentino a Franco Baresi: "Nessuno va a scomodare Baresi… però per come interpreta il ruolo e per le caratteristiche mi ricorda un po' lui". Ecco, la gara di Old Trafford ci ha detto che Balerdi non è Baresi, se mai qualcuno avesse avuto questo dubbio.

Intendiamoci, nessuno è qui a condannare il giocatore attualmente alla Roma, lo abbiamo detto e ripetuto, ma certi paragoni, molto scomodi, rischiano di pesare più in negativo che in positivo. Balerdi è Balerdi, niente di più e niente di meno.