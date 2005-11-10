Serie A, i 5 migliori difensori dopo 9 giornate: Lulli scalza un compagno di squadra

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Serie A, i 5 migliori difensori dopo 9 giornate: Lulli scalza un compagno di squadraFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 21:23Serie A
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30.10.2026 21:23Serie A
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Cambio al vertice della classifica dei migliori difensori di Serie A, con Emanuele Lulli che scalza il compagno di squadra Balerdi. L'argentino scende al secondo posto, perde una posizione anche Carlos Augusto. Invariati quarto e quinto posto. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Emanuele Lulli (Roma) 6.75 (6)
2. Leonardo Balerdi (Roma) 6.75 (6)
3. Carlos Augusto (Inter) 6.64 (7)
4. Nuno Tavares (Lazio) 6.56 (8)
5. Jacobo Ramón (Como) 6.50 (9)
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