Retroscena Balerdi: show alla Roma, un anno fa giallorossi e Juve non affondarono

Leonardo Balerdi è senza ombra di dubbio una delle migliori intuzioni di mercato di quest'estate. L'argentino è sbarcato in giallorosso soltanto alla fine di agosto: prestito da un milione di euro con un diritto di riscatto fissato a una cifra tra 16 e 17 milioni che può diventare obbligo legato alla qualificazione della squadra di Gasperini in Europa e a determinate presenze del difensore. La doppietta dell'ultima giornata va solo a suggellare il suo straordinario momento tra reti e prestazioni.

Non è stato però un 'volto nuovo' per il nostro campionato, o quanto meno non per gli uomini mercato. Un'estate fa, Balerdi è stato proposto con forza alla Juventus e l'allora dg Damien Comolli lo stava valutando con forza. Le mancate uscite hanno però rallentato le operazioni e anche l'Olympique Marsiglia non aveva voglia di liberarlo a basso prezzo. Non solo: un anno fa, anche la Roma stessa ci aveva provato con l'allora ds Frederic Massara, salvo poi non affondare il colpo.

Un giocatore che sta facendo grandissime cose ma che nel corso degli anni è stato sul taccuino di tantissime società. In passato ancora della Juventus, ci aveva provato pure il Bologna e anche l'Atalanta anni or sono, salvo poi vedere il giocatore lasciare l'Argentina e il Boca Juniors per andare al Borussia Dortmund per una cifra da 17 milioni di euro totali. In giallonero non ha sfondato, cosa diversa rispetto al Marsiglia dove è arrivato anche a essere capitano della gestione di Roberto De Zerbi.