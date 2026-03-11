In Europa League c'è Bologna-Roma, i convocati di Gasperini: assenti Mancini e i fuori lista
Domani la Roma affronta il Bologna nella partita d'andata degli ottavi di finale di Europa League, con il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini che ha diramato la lista dei calciatori convocati per l'impegno internazionale.
Assente lo squalificato Mancini, che era stato espulso nell'ultima partita della Fase campionato di Europa League contro il Panathinaikos, ma anche l'infortunato Ferguson, così come Angelino, Dovbyk e Venturino, che sono tutti fuori dalla lista UEFA.
ROMA vs BOLOGNA, I CONVOCATI DI GASPERINI
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.
Attaccanti: Malen, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP