Vlahovic torna ad allenarsi in gruppo con la Juventus e fa subito gol. Si rivede anche Milik
Dusan Vlahovic si appresta a tornare a disposizione completa della Juventus e del suo allenatore Luciano Spalletti, per le ultime 10 partite che rimangono alla fine del campionato e della stagione per la Vecchia Signora, che cercherà nelle prossime settimane di assicurarsi l'unico obiettivo ormai rimasto, quello di centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.
Oggi Vlahovic è tornato ad allenarsi in gruppo con la Juventus, e la cosa è stata testimoniata anche dai canali social ufficiali della società bianconera, sui quali la Vecchia Signora ha pubblicato alcune immagini della seduta, con un bel gol segnato proprio da Vlahovic, ai danni di Di Gregorio.
Nel corso della sessione di allenamento di oggi della Juventus, tra l'altro, si è rivisto anche un altro attaccante che sta cercando ormai da tanto tempo di rientrare dall'infortunio, il polacco Arkadiusz Milik.
