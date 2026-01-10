Balotelli lascia l'Italia, il Lecce annuncia un centrocampista: le top news delle 13

"C'è voglia. E' un bel progetto. Non vedo l'ora di arrivare là". Sono queste le prime parole di Mario Balotelli in merito alla nuova avventura che sta per cominciare con l'Al Ittifaq, club di seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti. " L'Italia? Qualche chiamata è arrivata, abbiamo provato a trattare. Però il calcio penso che sia cambiato. Ci sono altri giocatori, altri giovani ed è giusto che si dia spazio anche a loro. A 35 anni sono comunque più forte degli altri (ride ndr), però è giusto che abbiano spazio anche per la Nazionale a cui auguro il meglio", ha chiosato Supermario.

Intanto in Serie A va avanti il mercato, con l'ultimo colpo in entrata che lo ha messo a segno il Lecce: il club salentino ha annunciato l'arrivo di Sadik Fofana, centrocampista classe 2003 che arriva dal Grazer AK.

Intanto la Roma aspetta ancora la risposta definitiva di Giacomo Raspadori: l'attaccante ex Napoli, oggi all'Atletico Madrid, deve dare il proprio via libera ai giallorossi che nel frattempo hanno trovato una base di accordo economico con i Colchoneros. Risposta attesa a breve, con la Roma che poi potrà concentrarsi sul portare avanti anche tutte le altre trattative in entrata e in uscita.