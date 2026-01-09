Barcellona, slittano le visite mediche di Cancelo. Ma l'operazione non è a rischio

Il Barcellona lavora agli ultimi dettagli per il ritorno di Joao Cancelo. Il club catalano si aspettava l’arrivo del terzino portoghese già questo venerdì per sostenere le visite mediche, passaggio decisivo prima della firma ufficiale sul contratto di prestito dall’Al-Hilal. Deco aveva confermato nelle scorse ore, a margine della sfida contro l’Athletic Bilbao, che l’operazione è in fase di definizione e che l’arrivo del giocatore in città sarebbe stato imminente.

Secondo quanto raccontato da Mundo Deportivo, però, Cancelo si trova attualmente a Lisbona in attesa della chiamata per volare a Barcellona e le visite mediche potrebbe slittare a sabato o addirittura all’inizio della prossima settimana. Il Barça, infatti, ha preferito non forzare i tempi per non interferire con la preparazione alla Supercoppa di Spagna e tutto lascia pensare che l’ufficialità non arriverà prima della finale di domenica contro il Real Madrid.

L’intesa con l’Al-Hilal è già completa, così come l’accordo con Jorge Mendes, agente del calciatore. Restano soltanto alcuni dettagli burocratici legati allo scambio dei documenti. Una volta superate le visite, Cancelo avrà anche modo di sistemarsi con la famiglia: un’operazione facilitata dal fatto che conosce già molto bene la città, avendo giocato in blaugrana nella stagione 2023-24.

Da definire, infine, anche la data della presentazione ufficiale, considerando che la squadra di Hansi Flick e i dirigenti, con il presidente Laporta, rientreranno dall’Arabia Saudita solo dopo la finale di Supercoppa in programma domenica sera. Il conto alla rovescia, però, è ormai iniziato.