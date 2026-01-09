Inigo Martinez svela: "Abito nello stesso palazzo di Cancelo e mi ha detto che andrà al Barça"

Sono passati circa sei mesi da quando Iñigo Martínez ha salutato il Barcellona a parametro zero per iniziare una nuova avventura all’Al Nassr, in Arabia Saudita, dove ha ritrovato Cristiano Ronaldo e João Félix sotto la guida di Jorge Jesus. Oggi, a 34 anni, il difensore centrale spagnolo guarda avanti, senza però rinnegare il suo passato in blaugrana.

Intervistato dal programma Fanzone dell’emittente catalana 3Cat, Martínez ha escluso con ironia un possibile ritorno al Barça: “Non posso tornare a Barcellona. È impossibile per Laporta pubblicare così tanto materiale…”, ha scherzato, alludendo ai limiti economici del club catalano. Ma il motivo principale è un altro: la serenità ritrovata in Saudi Pro League. “Sinceramente, sono molto felice all’Al Nassr. Certo, mi manca il Barcellona: è stato il mio miglior periodo da professionista e lì ho capito davvero cosa significhi essere ‘culé’”.

Il suo biennio al Camp Nou, tra il 2023 e il 2025, è stato tutt’altro che marginale: 71 presenze, tre gol e cinque assist, con in bacheca una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa spagnola. “Fa male vederli da lontano. Mi dispiace non poter essere alla finale contro il Real Madrid perché giochiamo il giorno dopo”, ha aggiunto, riferendosi all’atto conclusivo della Supercoppa in programma a Gedda.

Nel corso dell’intervista, Iñigo ha anche svelato un retroscena di mercato: “Abito nello stesso palazzo di João Cancelo. Mi ha già detto che tornerà al Barça: sarà un’aggiunta preziosa”. Nostalgia sì, ma il presente – e il futuro – parlano saudita.