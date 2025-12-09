Gerard Martin: "È sempre positivo avere un vantaggio sul Real. Restiamo concentrati"

Gerard Martin, difensore del Barcellona, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte allo Spotify Camp Nou, sottolineando motivazione e fiducia nella squadra. "Giocare al Camp Nou, soprattutto in Champions, è sempre stimolante. Sappiamo che dobbiamo vincere e siamo molto motivati".

Il difensore spagnolo ha parlato anche del ruolo dei suoi familiari: "I miei nonni hanno un ruolo importante nella mia vita. Ora sono anziani e voglio regalare loro delle gioie". Quanto alla recente sconfitta del Real Madrid, Martín ha mostrato pragmatismo: "Ho visto la partita, ma non significa molto. Prima eravamo dietro, quindi è sempre positivo avere un margine sul Madrid. Il Villarreal ci tallona, ma ci concentriamo sul nostro lavoro".

Sulla sua esperienza da centrale, Martín ha spiegato: "Flick mi ha voluto provare lì già nel ritiro e mi trasmette molta fiducia. Giocare da centrale richiede attenzione ai duelli e alla costruzione dal basso, ma è un ruolo che conosco". Riguardo alle differenze tra laterale e centrale: "Da laterale devi pressare più avanti, da centrale devi essere più concentrato sui duelli e sulla gestione della palla".

Il giovane difensore ha anche parlato del suo ruolo nello spogliatoio: "Mi sento importante. L’allenatore mi trasmette fiducia, indipendentemente dalla posizione in campo. Non mi considero più di una posizione che di un’altra".