TMW Barella, scintille con i tifosi del Como: saluti e sorrisi ironici con il gesto della mano

Nicolò Barella non le manda a dire al Sinigaglia. Da ex Como e di ritorno sulle rive del Lago da avversario, con la maglia dell'Inter, al momento dell'uscita dal campo per favorire l'ingresso di Mkhitaryan ha avuto un battibecco palese con i tifosi biancoblù.

Fischiato per l'eccessivo tempo richiesto per uscire dal rettangolo verde, il centrocampista nerazzurri si è rivolto ai sostenitori del Como e fatto il gesto della mano come a voler irridere il tifo avversario. Un gesto che non è per nulla piaciuto alla sua precedente piazza, per questo Barella è stato sommerso di fischi e insulti per contestata mancanza di rispetto per il suo passato da giocatore lariano.

Segui il live di Como-Inter!