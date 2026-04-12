TMW
Barella, scintille con i tifosi del Como: saluti e sorrisi ironici con il gesto della mano
TUTTO mercato WEB
Nicolò Barella non le manda a dire al Sinigaglia. Da ex Como e di ritorno sulle rive del Lago da avversario, con la maglia dell'Inter, al momento dell'uscita dal campo per favorire l'ingresso di Mkhitaryan ha avuto un battibecco palese con i tifosi biancoblù.
Fischiato per l'eccessivo tempo richiesto per uscire dal rettangolo verde, il centrocampista nerazzurri si è rivolto ai sostenitori del Como e fatto il gesto della mano come a voler irridere il tifo avversario. Un gesto che non è per nulla piaciuto alla sua precedente piazza, per questo Barella è stato sommerso di fischi e insulti per contestata mancanza di rispetto per il suo passato da giocatore lariano.
Altre notizie Serie A
Il Como ci crede fino alla fine, ma l'Inter ne ha di più: 4-3 al Sinigaglia, lo scudetto si avvicina
Primo piano
Serie A, la classifica aggiornata: Lecce e Cremonese a braccetto, domani la Fiorentina può andare a +8
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"