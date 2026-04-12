Inter, Barella: "Oggi la reazione è stata da squadra super e che ha ancora fame"

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter vinta col punteggio di 3-4 e valevole per la 32^ giornata di Serie A.

Per andare a +9, avete scelto una partita clamorosa.

"Potevamo farlo con un po' meno di tensione, ma il Como è una grande squadra. Dimostrazione che siamo una squadra forte, non è finito niente".

Arrabbiato dopo il 2-0?

"Sono situazioni di gara, è il mio modo di essere. Ci sta anche venire qua e soffrire, ma oggi la reazione è stata da squadra super e che ha ancora fame".

Scudetto?

"Aspettiamo ancora un po' dai. Venire qua sarebbe stato difficile, abbiamo vinto questa ma ce ne sono ancora altre. E' tutto nelle nostre mani, cercheremo di andare così fino alla fine".