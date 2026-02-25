Baturina e Addai ko, allarme Como: Fabregas in emergenza, restano solo due esterni

Nelle ultime settimane il Como aveva recuperato praticamente tutti gli infortunati, eccezion fatta per i lungodegenti Assane Diao ed Edoardo Goldaniga. L'attaccante senegalese e il difensore italiano infatti sono ancora alle prese con i rispettivi percorsi di recupero per tornare a disposizione, sono tornati ad allenarsi in gruppo e scalpitano per riassaporare il terreno di gioco tra la gara prevista questo sabato con il Lecce o nella peggiore delle ipotesi nel match d'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter.

Una situazione che Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, valuterà con estrema attenzione. Tutto dipenderà dalle risposte di entrambe i giocatori al carico di lavoro in questi giorni. Intanto in zona offensiva sono finiti ko Martin Baturina e Jayden Addai. Se per il croato, reduce da una distrazione del legamento deltoideo nella zona della caviglia sinistra, si parla di 2-3 settimane di stop invece l'esterno d'attacco olandese ha chiuso improvvisamente la stagione a causa di una lesione al tendine d'Achille della gamba sinistra.

Questo vuol dire che in attacco - escludendo Douvikas e Morata centravanti - restano solo due esterni offensivi puri a Fabregas. Nella fattispecie Jesus Rodriguez, spagnolo classe 2005 che sta vivendo un momento di stallo in stagione, a secco di assist dal 15 gennaio. Vale a dire 9 partite senza bonus, tenendo conto che il primo gol in maglia biancoblù non è ancora arrivato in Serie A. E poi c'è Nicolas Kuhn, oggetto misterioso finora ed eccessivamente a correnti alternate dal suo arrivo al Celtic, con una rete e un assist nell'arco di 758 minuti complessivi. Spesso e volentieri partito dietro nelle gerarchie. Volendo si può aggiungere all'elenco anche Mergim Vojvoda, che nel corso della stagione è stato dislocato in più ruoli in base alle necessità e in determinate gare.