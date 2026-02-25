Emergenza Como, si cambia attacco? Il ritorno di Diao e le possibili soluzioni di Fabregas

Il Como non vuole interrompere sul più bello la favola che sta portando avanti da inizio stagione e che lo vede in corsa per un posto nelle competizioni europee, in lotta punto su punto con Atalanta e Juventus. Senza dimenticare l'incredibile raggiungimento delle semifinali di Coppa Italia da giocarsi contro l'Inter (3 marzo e 22 aprile). Ma ancora una volta dovrà fare fronte agli imprevisti lungo il percorso, vale a dire gli infortuni e dunque le perdite di Cesc Fabregas.

Martin Baturina (distrazione del legamento deltoideo nella zona della caviglia sinistra) resterà ai box per almeno 3 partite, con il ritorno in campo a vacillare tra la sfida casalinga con la Roma e quella successiva con il Pisa. Mentre Jayden Addai è fuori dai giochi per il resto della stagione. In attesa di scoprire a che punto è il recupero di Assane Diao, assente illustre di gran parte della stagione per una sequela di guai fisici, l'ultimo - lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra - che lo ha costretto a saltare anche la Coppa d'Africa.

Fabregas dovrà studiare nuovi accorgimenti e strategie in avanti, almeno per i prossimi 3 impegni, forse anche 4. Compresa l'andata di Coppa Italia contro l'Inter. Non c'è da temere, però, perché il tecnico del Como non è nuovo a soluzioni inaspettate, tra l'utilizzo di cinque centrocampisti insieme e dislocati in un 4-2-3-1 variabile e dalle continue rotazioni di giocatori là davanti. Con uno tra loro (Nico Paz o Baturina spesso) da falso nueve, Caqueret o Da Cunha a sovrapporsi a sinistra e a duettare con il terzino prescelto da quel lato. In una situazione d'emergenza simile, altrimenti, si potrebbe alzare ancora Vojvoda, a destra o a sinistra è indifferente, come già mostrato nel corso della stagione e in ultima battuta tra Milan e Juventus. Così da impiegare a turno solamente uno degli esterni rimasti.

Oppure una sorpresa? Fabregas, perlomeno dal primo minuto di gioco, non ha mai disposto in campo Douvikas e Morata insieme là davanti. E se risolvesse i problemi del Como con un tandem offensivo e uno degli esterni magari in appoggio alle loro spalle? Lo vedremo fin da subito contro il Lecce al Sinigaglia questo sabato (ore 15).