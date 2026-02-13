Baturina on fire nel 2026. Fabregas: "Mica portiamo i giocatori al Como tanto per fare"

Dopo un inizio di stagione in cui ha dovuto prendere le misure con il nuovo campionato, a Como sembra definitivamente sbocciata la stella di Martin Baturina in questo 2026. Quattro gol e tre assist per il croato classe 2003 tra campionato e Coppa Italia, che quest'oggi ha ricevuto importanti elogi da Cesc Fabregas in conferenza stampa.

Si aspettava l'esplosione di Baturina?

"Non portiamo i giocatori qui tanto per fare. C'è uno studio, un'interpretazione. C'è gente che subito si adatta, altri hanno bisogno di più tempo. Ci sono tante dinamiche diverse, caratterialmente e a livello di mentalità. Il percorso è tempo, di adattamento per tutti, studiare e vedere le cose. Adesso pensavo alla sua esplosione giocando come esterno e non venendo dentro, per me è una mezzala e un trequartista. Ma anche altri stanno facendo bene. Comunque bravo tutto lo staff a capire in che situazioni sia più comodo e dove invece sia più difficile. Martin non si aspettava di essere questo giocatore adesso. Si parla, si lavora in campo. Vojvoda un esempio chiarissimo, può fare il quinto, il braccetto, il terzino, può giocare a sinistra come contro l'Atalanta. Martin comunque ha trovato il suo spazio e in questo momento è molto importante e decisivo per la squadra".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa completa.