Como, Baturina il quinto rigorista stagionale della squadra di Fabregas: come va l'alternanza

Il vantaggio iniziale del Como è durato poco, in termini di minutaggio, ma aggiunge una nota statistica alla partita di Coppa Italia con il Napoli. A occuparsi della battuta del calcio rigore, assegnato per fallo di Olivera su Smolcic, non è stato Lucas Da Cunha, sulla carta il rigorista “ufficiale”, nei fatti spesso lontano dal dischetto.

Dagli undici metri si è infatti presentato Martin Baturina. Il fantasista croato è il quinto rigorista della squadra di Cesc Fabregas, considerando tutte le competizioni. A passargli il pallone non è stato Da Cunha, ma Perrone, e questa volta l’alternanza ha funzionato.

Oltre a Da Cunha (due rigori trasformati su due), dei penalty in casa Como si sono finora occupati Anastasios Douvikas (un centro su uno tirato), Alvaro Morata (un errore su un rigore tentato) e Nico Paz, che arriva addirittura a due rigori sbagliati su due.

