Como, Baturina: "Non è stato un inizio facile, ora ho girato pagina"

Nel pre-partita di Como-Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Dazn il numero 20 dei lariani, Martin Baturina.

L'evoluzione della stagione.

"Non è stato un inizio facile, spero che il periodo negativo sia finito. Ho iniziato bene l'anno e ho girato pagina, ora sto bene e non è finita, dobbiamo continuare così".

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. All. Paolo Vanoli.