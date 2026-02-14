Como, Baturina: "Non è stato un inizio facile, ora ho girato pagina"
Nel pre-partita di Como-Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Dazn il numero 20 dei lariani, Martin Baturina.
L'evoluzione della stagione.
"Non è stato un inizio facile, spero che il periodo negativo sia finito. Ho iniziato bene l'anno e ho girato pagina, ora sto bene e non è finita, dobbiamo continuare così".
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina.
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. All. Paolo Vanoli.
