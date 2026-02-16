Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Martin Baturina, esploso finalmente a gennaio. Quando lo volevano Leeds e Fiorentina

Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

Tutti se lo sarebbero aspettato, ma qualche mese prima. Martin Baturina era uno degli osservati speciali della nostra Serie A, visto che il Como aveva speso davvero tantissimo, in estate, per prenderlo. Oltre 20 milioni di euro fra corrispettivo fisso più bonus per vederlo in panchina fino a poche settimane fa, con l'etichetta di vice Nico Paz che poteva andargli stretta. Poi Fabregas ha deciso di cambiargli ruolo, passando dal "Nico Paz più altri dieci" al "Nico Paz e Martin Baturina più altri dieci", facendolo esplodere definitivamente.

Nei giorni scorsi si è fatto un bel regalo di compleanno, battendo due volte Milinkovic Savic e portando il Como alle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. "Sì, è una notte storica per il Como, sono molto felice per tutti. I tifosi, il club, i compagni, siamo tutti felici per questo traguardo. Ho imparato dal migliore e da un vecchio compagno che gioca nel Torino (Kulenovic, ndr). È stato molto più complicato il secondo del primo, anche perché ho tirato molto forte e sono contento ad essere riuscito a fare gol".

Non male considerando che a inizio gennaio sembrava solamente una riserva di lusso e c'erano diversi interessamenti da parte di club, anche importanti come Leeds e Fiorentina, che ne chiedevano il cartellino. Oggi Martin Baturina compie 23 anni.

