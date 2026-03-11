Pagliuca: "Bologna e Roma si giocano la stagione o quasi. Gasp favorito, ma Italiano..."

Gianluca Pagliuca, dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua in vista della sfida tra Bologna e Roma, in programma domani alle 18.45 nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League: “Di solito è una partita di campionato, sembra un posticipo. Invece è una partita importante, entrambe le squadre si giocano quasi la stagione. Il Bologna in campionato non sta andando benissimo e ha una chance importantissima. La Roma è messa meglio, ma ultimamente ha un po’ zoppicato. Chi vince domani ha un’ottima possibilità”.

Roma favorita sulla carta?

“Probabilmente ha qualcosina in più. Però le squadre di Italiano riescono sempre ad arrivare fino in fondo. Da bolognese sono fiducioso, ho la speranza che il Bologna riesca a far suo questo doppio incontro. Però la Roma ha quest’ultima chance di vincere un trofeo in questa stagione”.

In campo Leverkusen-Arsenal…

“Chissà che sia la volta buona che l’Arsenal porti a casa un trofeo, di solito arriva in fondo ma non vince. Penso che si possa portare a casa qualche soddisfazione in questa stagione, ha uno stile molto anglosassone come quando giocava Adams”.