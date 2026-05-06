PSG in finale, Pacho: "La nostra capacità di resistere fa la differenza rispetto agli avversari"

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Il Paris Saint-Germain torna in finale di UEFA Champions League e avrà la possibilità di difendere il titolo europeo conquistato la scorsa stagione. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno, i parigini staccano il pass per la finale del 30 maggio, dove affronteranno l’Arsenal.

Al termine della sfida, il grande protagonista Willian Pacho (nominato "Player of the match" dalla UEFA) non ha nascosto tutta la sua emozione per il traguardo raggiunto: "Siamo felicissimi di poter giocare di nuovo una finale", ha dichiarato ai microfoni di Canal+. "Sono molto orgoglioso dell’impegno mostrato da tutta la squadra. Abbiamo un gruppo molto forte e oggi lo abbiamo dimostrato".

Il difensore ha poi sottolineato uno degli aspetti che, secondo lui, rappresenta la vera forza del PSG: "La nostra capacità di resistere nei momenti difficili è ciò che ci contraddistingue. Difendiamo tutti insieme, con grande mentalità, e anche gli attaccanti ci aiutano tantissimo. È questo che fa la differenza rispetto alle altre squadre".