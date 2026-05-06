Bayern Monaco, Kompany: "Non riesco a rimanere deluso a lungo, congratulazioni al PSG"

Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato all'edizione tedesca di DAZN al termine della partita pareggiata 1-1 in casa contro il Paris Saint-Germain campione in carica, che significa eliminazione alle semifinali di Champions League per la forte compagine tedesca, fresca di vittoria del campionato di Bundesliga.

Ha detto Kompany, provando da subito a superare l'amarezza per il momento: "Non riesco a rimanere deluso a lungo. Certo, alla fine abbiamo perso due partite molto, molto combattute contro un avversario molto forte. Avremmo dovuto essere più decisivi. Congratulazioni al Paris. La Champions League per noi in questa stagione è finita, ma ci sarà un'altra occasione, e questa è una motivazione per me".

E ancora, aggiunge Kompany: "Abbiamo giocato contro il Paris cinque volte: abbiamo vinto due volte, perso due volte e pareggiato una volta, proprio oggi. Abbiamo provato di tutto, questo va detto".

L'allenatore del Bayern Monaco conclude quindi la sua intervista post-match: "Penso che il nostro primo tempo sia stato buono. L'unica cosa che devo ancora dire è che il Paris ha difeso incredibilmente bene sui cross. Hanno sempre difeso molto bene sulle seconde palle. Sono stati semplicemente molto attivi e, anche se ci siamo trovati in situazioni pericolose, sono comunque riusciti a impedirci di concludere a rete".