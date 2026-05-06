Kvaratskhelia: "Il mio momento migliore? Forse.... So che devo correre, altrimenti panchina"

Ai microfoni di Prime Video, dopo il pareggio per 1-1 contro il Bayern Monaco che ha consegnato la qualificazione alla finale di Champions League al Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia ha raccontato le sue sensazioni: "Lavoro duro ogni giorno, ma è ovvio che quando giochi in una squadra così forte tutto diventa più facile. Siamo un gruppo unito, lavoriamo con spirito di squadra e questo fa davvero la differenza", ha spiegato l’attaccante georgiano.

Alla domanda sul suo momento di forma, ha risposto con grande umiltà: "Non so se sia il mio momento migliore, forse sì, forse no. Io gioco per vincere. So che devo correre e difendere, altrimenti finisco in panchina". Kvaratskhelia ha poi sottolineato il valore del collettivo: "Ci sacrifichiamo l’uno per l’altro. Sono molto orgoglioso di questa squadra. Stiamo facendo bene perché seguiamo quello che ci chiede l’allenatore e proviamo a fare in campo tutto ciò che prepariamo in settimana".