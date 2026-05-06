Al-Khelaifi pregusta il bis: "Stiamo scrivendo la storia del PSG. Orgogliosi di tutto ciò"

Ai microfoni di Prime Video, il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha commentato con grande entusiasmo la qualificazione alla finale di Champions League dopo il pareggio contro il Bayern Monaco: "Stiamo scrivendo la storia del PSG. Siamo contenti e orgogliosi di questa squadra così forte", ha dichiarato. "Sapevamo che non sarebbe stato facile giocare contro il Bayern, una squadra con una grande storia in generale e soprattutto in Champions League. Ma abbiamo dimostrato di essere all’altezza".

Il presidente ha poi sottolineato la soddisfazione per il traguardo raggiunto: "Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ora però pensiamo alla finale. Siamo stanchi, c’è stress, ma è uno stress positivo. Ora torno a casa felice".