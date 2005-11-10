Belgio-Italia, designato l'arbitro: fischia il norvegese Eskas. Un precedente con gli azzurri

Sarà il norvegese Espen Eskas l'arbitro di Belgio-Italia, partita valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Nations League, in programma domenica 15 novembre alle 20.45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Una sfida decisiva per gli azzurri di Roberto Mancini, ai quali basterà un pareggio per conquistare la qualificazione ai quarti di finale, mentre una vittoria garantirebbe il primo posto nel girone, attualmente condiviso con la Francia a quota 10 punti. Il Belgio insegue a 9 e deve vincere per superare l'Italia. Ad assistere Eskås saranno i connazionali Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland, mentre il quarto ufficiale sarà Sigurd Kringstad. Al VAR il tedesco Christian Dingert, assistito dal norvegese Kristoffer Hagenes.

Il precedente di Eskås con l'Italia: il 2-2 contro il Belgio e il rosso a Pellegrini

Non è la prima volta che Eskås arbitra l'Italia. Il precedente più significativo risale al 10 ottobre 2024, curiosamente proprio contro il Belgio, nella sfida di Nations League terminata 2-2 allo stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri, allora allenati da Luciano Spalletti, erano passati in vantaggio di due reti grazie a Cambiaso e Retegui, prima dell'episodio che cambiò la partita. Sul risultato di 2-0, il direttore di gara norvegese ammonì Lorenzo Pellegrini per un intervento da dietro su Theate, salvo poi trasformare il cartellino giallo in rosso dopo essere stato richiamato al monitor dal VAR. In superiorità numerica, il Belgio riuscì a rimontare con le reti di De Cuyper e Trossard. Nella ripresa fece discutere anche un intervento di Bastoni su Openda nell'area azzurra, sul quale Eskås non assegnò il calcio di rigore.

Il fischietto norvegese, classe 1988, vanta una discreta esperienza internazionale e ha già diretto diverse partite di Champions League con protagoniste le squadre italiane. Nella stagione 2025/26 ha arbitrato, tra le altre, Atalanta-Club Brugge e l'andata degli ottavi di finale tra Atalanta e Bayern Monaco. Nella stagione precedente aveva invece diretto Feyenoord-Inter, terminata 0-2, e Milan-Liverpool, conclusa con il successo inglese per 3-1. Il suo ultimo impegno in Nations League risale a ottobre, quando ha arbitrato Germania-Serbia.