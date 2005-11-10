"Ci libereremo di te". Minacce e chiamate notturne a Lotito: 22 persone a processo

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Citazione diretta a giudizio per 22 persone accusate a seconda delle posizioni, di minacce, istigazione a delinquere e diffamazione aggravata ai danni del proprietario della Lazio, Claudio Lotito.

L'udienza predibattimentale è fissata al prossimo 8 febbraio e vedrà il patron biancoceleste come parte offesa assistito dall'avvocato Gian Michele Gentile. Secondo l'impianto accusatorio gli indagati avrebbero messo in atto minacce a Lotito consistite anche in telefonate notturne e messaggi sui social. I fatti contestati risalgono al 2023 e al 2024.

Nelle telefonate di minaccia, in base al capo di imputazione, venivano annunciate "gravi conseguenze laddove non avesse lasciato la Ss Lazio". "Ci libereremo di te", si legge in una mail inviata al proprietario della Lazio, il cui numero telefonico personale sarebbe stato diffuso in una chat Telegram "istigando pubblicamente i partecipanti ad arrecare disturbo". (ANSA).